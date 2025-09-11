En el marco de la «Ruta Indígena», se realizó una jornada de cedulación en la comunidad indígena Botanamo.

La actividad que tuvo lugar en la reserva forestal de la parroquia Tumeremo, se centró en garantizar el derecho a la identidad de los miembros del pueblo originario kariña.

Durante la jornada, se brindó atención para trámites de Registro Civil, renovación y adquisición de la cédula de identidad por primera vez, beneficiando a más de 65 ciudadanos entre jóvenes y adultos.

La jornada contó con la participación del personal de la alcaldía de Sifontes, el director de asuntos indígenas,concejales, así como representantes de las gobernaciones de los estados Bolívar y Guayana Esequiba, el Registro Civil y el Ministerio Indígena, entre otros.

La articulación interinstitucional fue clave para el éxito del operativo, reafirmando el compromiso del gobierno en la protección de los derechos de los pueblos originarios.