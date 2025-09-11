El ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, encabezó este jueves una reunión en la que se evaluó el inicio de la primera fase de la tercera edición de los Juegos Deportivos Comunales, esto con el fin de colocar a punto los detalles logísticos de las competencias que se desarrollan en los 24 estados del país más el Distrito Capital.

La reunión, celebrada en la sede del Instituto Nacional de Deportes (IND), en Caracas, contó con la presencia de diversos directores de dicho ente, así como de Mindeporte, junto a los presidentes de los institutos municipales y regionales de cada entidad, quienes se conectaron de manera remota.

«En esta reunión estamos evaluando la logística para que el desarrollo de los Juegos Comunales sea un éxito, así como lo fueron los Juegos Estudiantiles. Entre los objetivos está el de atender a los 48.183 consejos comunales y los 5.536 circuitos comunales de todo el país«, destacó el ministro Cardillo.

Asimismo, Cardillo invitó a los directores de los institutos municipales y regionales a trabajar por la masificación del deporte y la actividad física y, a su vez, incorporar a los adultos mayores a los Juegos Deportivos Comunales en todas sus fases.

«Estamos haciendo lo humanamente posible para acompañarlos en cada región, para apoyarlos y trabajar para convertir a Venezuela en una potencia deportiva. Es necesario masificar el deporte y llevar la actividad física a nivel nacional e involucrar a los adultos mayores en esta fiesta deportiva«, añadió.

Primera fase

La primera fase o la inter consejos comunales de los Juegos Deportivos Comunales se celebrará hasta el 10 de octubre para continuar con la fase inter circuitos comunales entre el 20 de octubre y el 9 de noviembre; el intermunicipal estadal entre el 15 y el 23 de noviembre; y la fase regional entre el 27 y el 30 de noviembre para cerrar con la fase nacional entre el 5 y el 20 de diciembre.