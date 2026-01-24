UN GRAN COMPROMISO para Oswaldo Vizcarrondo como nuevo entrenador de la Vinotinto. Se le desea lo mejor ante este nuevo reto, pero es un timonel de poco rodaje y su cuerpo técnico no tiene identidad con el fútbol nacional.

Cleber Xavier solo ha dirigido al Santos y fracaso. Son personas de mucha experiencia los que acompañaran al caraqueño en los próximos desafíos. Este brasileño tiene 61 años, el preparador físico uruguayo Òscar Ortega 67 y el colombiano Mario Marín, adiestrador de porteros 60, cuando Venezuela es una cuna de grandes cancerberos.

Muy optimista el profesor Luis Ledezma PF de Trujillanos quien me cuenta que el club andino llegará a buen ritmo. Contaran con el apoyo importante de los hinchas de Valera.

«Una gran noticia que un histórico haya vuelto. Con trabajo y más trabajo llegaremos bajo el mando del profesor Oswaldo Chaurant. Los refuerzos son de calidad», apuntó el llanero.

Debutan el primero de febrero visitando a la Universidad Central…Tuve el honor de ser amigo del goleador Richard Blanco, un personaje de valores y súper profesional. Siempre dio el máximo en cada uno de los clubes donde militó.

Recientemente, anunció su retiro y tiene un lugar especial en la lista de los artilleros históricos del balompié criollo, tras marcar 207 dianas y ubicarse en el segundo peldaño.

Te deseo el mayor de los éxitos en tus venideros proyectos. Fuiste un crack y debes sentirte orgulloso de tus grandes logros…

LA SUPER LIGA de baloncesto arrancaría desde el 7 de marzo con 14 escuadras en dos conferencias, aunque aún no hay nada oficial. El estado Bolívar volvería a tener una franquicia, ya que los Centauros tendrían como nueva sede el gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz.

TRAS LA FIRMA de Bob Bichette para los Mets, el criollo Andrés Giménez asumirá el campocorto de los Azulejos. Es uno de los mejores infielders del mundo.

A partir de la próxima semana inicia su preparación. “Estoy listo para lo que venga, ya que me siento muy feliz en esta organización”, indicó el barquisimetano quien ha ganado tres Guantes de Oro seguidos como segunda base y fue finalista para un cuarto.

Andrés Chaparro vive un momento colosal con las Águilas, convirtiéndose en uno de los bateadores más productivos en la pelota criolla. El artillero se toma muy en serio su rol en el elenco petrolero.

MUSIU LACAVALERIE fue uno de los narradores más brillantes del continente. Un personaje que siempre fue generoso y mantenía su gran humor. El eterno relator de Tiburones brillaba con luz propia y su potente voz logró trascender más allá de nuestras fronteras. Dejó un bonito legado en la televisión venezolana, muy querido por millones de personas. Falleció un 23 de noviembre de 1995 a los 71 años.

Para cerrar un fuerte abrazo para el fraternal amigo Rodrigo Malagón Forero, quien se convertirá en el flamante nuevo presidente del círculo de periodistas deportivos del estado Bolívar, luego de la previa que deberá ejecutar el Comité Promotor que el referido colega encabeza.

Pendientes para el 1ero de febrero, cuando el CPD Bolívar –cumple 59 años de edad- y donde se esperan muchas sorpresas. A trabajar duro con constancia y disciplina.

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.