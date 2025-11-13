Los resultados fueron los esperados, y ahora dos de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas se encuentran en listas de alto calibre.

Sin sorprender a nadie después de asombrar a todos, el as de los Tigres, Tarik Skubal, fue nombrado ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, y el joven fenómeno de los Piratas, Paul Skenes, fue el vencedor unánime de la Liga Nacional tras la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) cuyos resultados fueron revelados la noche del miércoles en MLB Network.

Esto pone a Skubal, el zurdo de 28 años, en la corta lista de ganadores del Cy Young en años consecutivos y a Skenes, el derecho de 23 años, en la lista aún más corta de lanzadores que han ganado tanto el Premio Novato del Año como el Cy Young en las primeras dos temporadas de su carrera.

Paul Skenes ganó el Cy Young de la L.N. por unanimidad

En la votación de la Liga Americana, Skubal (26 votos al primer lugar) terminó por delante de los otros finalistas, Garrett Crochet (cuatro votos al primer lugar), quien brilló para los Medias Rojas después de un cambio desde los Medias Blancas, y el as en ascenso de los Astros, Hunter Brown.

Skenes, quien recibió los 30 votos al primer lugar, terminó por delante del dominicano Cristopher Sánchez, quien brilló para una rotación de los Filis que perdió a su as Zack Wheeler en la segunda mitad, y el derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien luego tuvo una postemporada memorable después de la votación.

Aunque el grupo de contendientes fue fuerte, en realidad no había dudas sobre quiénes serían los ganadores del Cy Young. Era inevitable que la balanza se inclinara por Skubal y Skenes.

Skubal es ahora solo el 23er lanzador en ganar múltiples Cy Youngs y solo el 12do lanzador en ganarlo en años consecutivos en cualquier momento de su carrera.

Lanzadores en ganar al menos dos Cy Youngs consecutivos:

– 1965-66 Sandy Koufax

– 1968-69 Denny McLain

– 1975-76 Jim Palmer

– 1986-87 Roger Clemens

– 1992-95 Greg Maddux

– 1997-98 Roger Clemens

– 1999-2000 Pedro Martínez

– 1999-2002 Randy Johnson

– 2008-09 Tim Lincecum

– 2013-14 Clayton Kershaw

– 2016-17 Max Scherzer

* 2018-19 Jacob deGrom

Y Skenes, quien ya fue abridor por la Liga Nacional en el Juego de Estrellas en el 2024 y 2025 después de ser seleccionado por Pittsburgh con la primera selección general del Draft del 2023 procedente de LSU, dio otro paso al frente tras haber ganado el Novato del Año de la L.N. en el 2024.

Los únicos pitchers que habían ganado el Novato del Año y el Cy Young en las primeras dos campañas de su carrera fueron el mexicano Fernando Valenzuela (ambos premios en 1981) y Dwight Gooden (Novato del Año en 1984, Cy Young en 1985).

Skenes también se une a Gooden y al jugador de posición Kris Bryant (Novato del Año de 2015 y JMV de la Liga Nacional de 2016 con los Cachorros) como los únicos jugadores en ganar un premio de la BBWAA en cada una de sus primeras dos temporadas. Esta es también la 29na vez que un lanzador gana el galardón de forma unánime (Skubal lo hizo el año pasado).

Esta es solo la segunda vez que ambos abridores del Juego de Estrellas ganan Premios Cy Young en el mismo año. Roger Clemens y Randy Johnson lo hicieron en el 2001.

Ganador del Cy Young de la Liga Americana: Tarik Skubal, Tigres

Centro de rumores de cambio mientras se acerca a su última temporada antes de la agencia libre, Skubal fue tomado por Detroit en la novena ronda del Draft del 2018, lo que quiere decir que nadie en la industria del béisbol – incluidos los Tigres – previó las hazañas que ha logrado en los últimos dos años.

Después de abrirse paso ganando por unanimidad el Cy Young del 2024, cuando ganó la Triple Corona de pitcheo de la Liga Americana, Skubal fue, en muchos sentidos, incluso mejor en el 2025.

Nuevamente realizando 31 aperturas, su efectividad mejoró de 2.39 a 2.21 (ambas líderes de la Liga Americana), su total de ponches pasó de 228 a 241, su total de innings subió de 192 a 195.1, su WHIP pasó de 0.92 a 0.89 (líder de MLB) y su efectividad ajustada a la liga y al parque pasó de ser 74\% mejor que el promedio de la liga a 87\% mejor que el promedio de la liga (nuevamente, ambos líderes de la Liga Americana).

Con un cambio clasificado como el lanzamiento más dominante de MLB por valor de carrera (+25), junto con una poderosa recta de cuatro costuras, Skubal ponchó al 32.2\% de los bateadores rivales y los limitó a un promedio de .200 y un OPS de .559.

Aunque no influyó en la votación realizada al final de la temporada regular, Skubal estuvo a la altura del momento en la postemporada, permitiendo apenas cuatro carreras limpias y 10 hits con cuatro bases por bolas y 36 ponches en 20.2 innings en tres aperturas en total contra los Guardianes y los Marineros en la Serie del Comodín de la Liga Americana y la SDLA, respectivamente.

Es imposible exagerar lo impresionante que ha sido el comienzo de la carrera de Skenes.

No se trata solo de las aperturas en el Juego de Estrellas y los premios que ya ha acumulado en los 857 días desde que fue tomado en el Draft. Los números son históricamente abrumadores. La efectividad de por vida de Skenes de 1.96 en este punto es la mejor tras 55 aperturas en la carrera de cualquier pitcher en la Era de la Bola Viva (desde 1920).

En cuanto a lo que hizo en este año de Cy Young, específicamente, el récord de 10-10 de Skenes – producto de recibir un promedio de 3.4 carreras de apoyo por juego, el tercero más bajo de cualquier lanzador calificado en MLB esta temporada – no dice nada de cuánto dominó a los rivales.

La efectividad de Skenes de 1.97 (la mejor de MLB) fue más de media carrera mejor que su competidor más cercano en la Liga Nacional y casi un cuarto de carrera mejor que la marca de Skubal, líder de la Liga Americana. Skenes también tuvo un EFE+ de 217 (la mejor de MLB, 117% mejor que el promedio de la liga) y un FIP (Pitcheo Independiente de Fildeo) de 2.36. Lideró la Liga Nacional en WHIP (0.95) y menos jonrones por cada nueve innings (0.5). Sus 216 ponches ocuparon el segundo lugar en el Viejo Circuito y fueron la mayor cantidad para un derecho de los Piratas.

Con 187.2 episodios lanzados, Skenes fue el primer lanzador en las Mayores en registrar una efectividad por debajo de 2.00 con al menos 185 innings desde Jacob deGrom con los Mets del 2018.

Después de terminar tercero en la votación del Cy Young en una temporada de novato en la que debutó el 11 de mayo del 2024, Skenes no dejó dudas de que el premio era suyo este año. Es solo el tercer lanzador de los Piratas en ganar este galardón, uniéndose a Vern Law (1960) y Doug Drabek (1990).

Y con un arsenal de siete lanzamientos que desconcertó a los bateadores con un promedio de .199 y un OPS de .558 en contra, un volumen de trabajo creciente y una clara confianza, no hay razón para pensar que Skenes no pueda competir anualmente por este honor. Es un as joven tan emocionante como el deporte jamás haya visto, y ahora tiene un Cy Young para demostrarlo.