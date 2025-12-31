El Cuerpo de Bomberos de San Francisco del estado Zulia informó que sofocó un incendio en una planta procesadora de embutidos sin reportar heridos ni fallecidos y convirtiéndose en el segundo siniestro en una semana registrado en esa región.

El comandante de los Bomberos de San Francisco, John Bravo, explicó que el incendio se originó a las 07:00 de la noche en la planta Disprolago y en una hora aproximadamente, dijo, que lo habían controlado.

Bravo indicó que hubo una afectación de casi el 80 % de la planta -que se dedicaba anteriormente a la producción de camarones y cangrejos-, entre el área de almacenamiento y producción.

«Hasta el momento no tenemos las causas, estamos trabajando varios organismos de seguridad ciudadana, entre esos el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) para determinar cuáles fueron», señaló.

Primer incendio de la semana

Este martes, la empresa química Primazol, ubicada también en Zulia, informó sobre las causas de un incendio que se desató el pasado 24 de diciembre en su sede en Maracaibo, luego de que circularan rumores en redes sociales que vinculaban el origen del fuego con el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un ataque contra una «gran instalación» en medio de su campaña contra Venezuela.

A través de un comunicado, Primazol descartó los rumores y dijo que el fuego se originó por un «accidente eléctrico» dentro del sistema de cableado de su almacén. Anteriormente, había rechazado de manera categórica los rumores en redes sociales.