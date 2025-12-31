Los Caribes de Anzoátegui se impusieron 13-12 sobre los Tigres de Aragua en un encuentro del comodín de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, asegurando su clasificación al Round Robin de la temporada 2025-26.
La ofensiva de Caribes fue el motor de la victoria en 12 entradas. Balbino Fuenmayor conectó de 4-3 con cuatro remolcadas, mientras que Jesús Sucre y su grand slam se destacaron en el ataque.
El jonrón solitario de Herlis Rodríguez en la parte baja del duodécimo episodio produjo la carrera decisiva que definió el triunfo.
Con este resultado, los Caribes se unen a los Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia en la siguiente fase del campeonato.
