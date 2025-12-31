La ofensiva de Caribes fue el motor de la victoria en 12 entradas. Balbino Fuenmayor conectó de 4-3 con cuatro remolcadas, mientras que Jesús Sucre y su grand slam se destacaron en el ataque.

El jonrón solitario de Herlis Rodríguez en la parte baja del duodécimo episodio produjo la carrera decisiva que definió el triunfo.