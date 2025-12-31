La aerolínea venezolana Laser Airlines informó a sus aliados comerciales sobre la actualización de sus itinerarios para la ruta Caracas-Madrid (con escala en Cartagena), los cuales se mantendrán vigentes hasta el próximo 28 de febrero.

A través de un comunicado oficial, la empresa solicitó a las agencias de viaje contactar a los pasajeros para proceder con la emisión de los tramos Caracas-Cartagena-Caracas.

El objetivo es optimizar la disponibilidad y priorizar la atención de pasajeros afectado, aquellos con vuelos programados entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025 que aún no se han reubicado.

Así como las nuevas ventas para facilitar la gestión de cupos disponibles tras la reestructuración.

Políticas de reprogramación y cancelación

La aerolínea aclaró las condiciones para los usuarios que no forman parte del grupo de afectados directos.

Cambios voluntarios

Quienes deseen adelantar o reprogramar su viaje fuera de las fechas críticas deberán gestionar el cambio a través de los sistemas de su agencia, aplicando las penalidades y diferencias de tarifa correspondientes.

Segmentos no emitidos

En caso de cancelaciones previas, si la agencia decide retomar la reserva, el boleto deberá emitirse bajo las tarifas vigentes al momento de la transacción.

Proceso de reemisión

Laser continúa procesando las reemisiones de boletos originales de forma automática, priorizando la fecha de salida. Por ello, se indicó que no es necesario canalizar estas solicitudes a través de la Mesa de Ayuda.