Un paciente venezolano fue intervenido con éxito en el hospital Ruber Internacional de Madrid mediante la primera cirugía robótica del mundo para extraer un tumor agresivo en el final de la tráquea, a través de un único orificio de 4 centímetros y sin intubación, permitiendo que respirara por sí mismo durante las 5,5 horas de operación.

Pavler Carpio, de 66 años, llegó el 25 de diciembre desde Venezuela vía Colombia gracias a la Fundación González Rivas. El cirujano torácico Diego González Rivas lideró el equipo, destacando la ubicación «en la peor posible»: la carina, donde se bifurcan los bronquios hacia ambos pulmones.

Cirugía de riesgo

González Rivas admite el alto riesgo: «Vamos al tubo que conecta los pulmones. Una complicación deja poco margen». El tumor raro (1-2 por carrera de un cirujano) invadía bronquios derecho e izquierdo, midiendo 2 cm —prácticamente obstruyendo la tráquea—. Sin intervención, Carpio hubiera muerto súbitamente en meses.

El equipo incluyó al venezolano Regulo Ávila y al rumano Mugurel Bosinceanu, dos anestesistas y tres enfermeros. Ávila enfatiza: «Se han hecho con cinco incisiones, jamás con una sola, por donde pasan tres brazos del robot Da Vinci».

La operación evita muerte súbita

La fundación, que lleva cirugía mínimamente invasiva a países en desarrollo, opera ahora en España asumiendo costos vía Ruber. González Rivas, autor de Curando el mundo (7.000 pacientes de 129 países), celebra expectativas curativas pese a posibles complicaciones posoperatorias.

Sol Carpio, hija ginecóloga del paciente, contactó vía Instagram: «En 24 horas llamó y en ocho días operaron». Expresa gratitud infinita al equipo pionero.