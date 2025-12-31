El Ministerio de Exteriores de Taiwán instó este miércoles al Gobierno venezolano a revisar su «falta de legitimidad democrática» en vez de «menospreciar groseramente» la soberanía ajena, respondiendo a las críticas de Caracas contra la venta masiva de armas estadounidenses a la isla.

Venezuela rechazó el lunes el anuncio como «peligroso» y «grave injerencia» en asuntos chinos, reiterando adhesión a «una sola China» que considera Taiwán «parte inalienable» del territorio continental.

La Cancillería taiwanesa reafirmó que la República de China es «soberana e independiente, no subordinada a Pekín». «Ninguna declaración distorsionadora altera el status quo internacional del Estrecho», enfatizó, urgiendo a Caracas priorizar «democracia, libertad, derechos humanos, Estado de derecho y dignidad básica» para su pueblo.

El intercambio coincide con maniobras militares chinas de dos días alrededor de Taiwán, con fuego real de largo alcance, el mismo día de las críticas venezolanas.