Solo 7.012 venezolanos están acreditados para votar el domingo en Colombia en las elecciones presidenciales, en un país donde residen 2,8 ciudadanos de Venezuela, y lo harán para mostrar su «deseo de paz, reconciliación y reencuentro», aseguró este miércoles la oposición, que también alertó de un posible «fraude».

«Queremos que estas elecciones sean fluidas, que sean unas elecciones que estén encaminadas bajo el marco democrático respetando, obviamente, todos los lineamientos de una verdadera elección democrática», dijo este miércoles en una rueda de prensa Mauricio Baquero, coordinador político de la plataforma Vente Venezuela, capítulo Colombia.

Baquero agregó al respecto: «Sabemos que desafortunadamente el régimen de (Nicolás) Maduro solo puede aferrarse al poder mediante elecciones fraudulentas como ustedes lo han visto y lo han vivido en el pasado (…) no podemos permitir que básicamente un fraude que posiblemente ya esté planeado se instale nuevamente en un proceso».

En los comicios del domingo participarán diez candidatos, entre ellos el presidente, Nicolás Maduro, y el exembajador Edmundo González Urrutia, el abanderado de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y quien lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales.

En Colombia, los venezolanos podrán votar en los consulados de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cúcuta y Riohacha, pero ante la baja inscripción en el censo electoral por las «dificultades» de Caracas, la oposición residente en Colombia urgió a los venezolanos a viajar a su país para votar el próximo domingo.

«Estamos preparados con todo el equipo para defender cada voto que se presente en ese centro electoral, son miles de venezolanos que van a estar atentos a cada espacio, a cada instante, a cada voto porque se va a ejercer y se va a defender la libertad de Venezuela, la garantía es la sociedad, el poder ciudadano», aseguró Mariluz Palma, jefa del comando de campaña de Vente Venezuela, capítulo Colombia, sobre el posible fraude.

A pesar de las denuncias, confían en que no se llegué a consolidar el fraude: «Yo no creo que ahorita ellos puedan intentar algo con toda esta avalancha de ciudadanos en las calles, o sea, el sol no se tapa con un dedo y si hay un fraude se puede demostrar. Venezuela ya perdió el miedo (…) nadie nos va a sacar esta ruta y vamos a defender cada voto», afirmó Palma.

La oposición también se mostró confiada en que «el 70 u 80 % de los venezolanos» regresarán a su país si triunfa en las urnas González Urrutia: «Es el mayor sueño de todos los venezolanos».

«Estoy segura de que somos millones de venezolanos que vamos a regresar a Venezuela con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos», puntualizó Palma.