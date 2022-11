Valencia.- Navegantes del Magallanes derrotó con contundencia 11-3 a Cardenales de Lara en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia e hilvanó su cuarta victoria consecutiva, para quedar a solo medio juego del primer lugar en la tabla de clasificación.

La artillería naval capitalizó cuatro errores de la defensiva alada durante la velada y anotó nueve de sus carreras en el primer tercio del encuentro para inclinar la balanza desde muy temprano.

La Carabela produjo cuatro anotaciones en el primer inning, una en el segundo y cuatro más en el tercero para remar en una sola dirección en el porvenir del careo.

El abridor crepuscular, Williams Pérez, fue vapuleado en solo dos entradas de labor con siete hits y cinco rayas, cuatro de ellas libres de suciedad, para apuntarse el revés (0-1).

Los nueve titulares en el lineup bucanero conectaron incogibles y ocho hombres distintos pisaron el plato al menos en una oportunidad.

Edwin García tuvo jornada perfecta con el madero al ligar cuatro imparables en igual cantidad de turnos, pasar por la registradora en tres oportunidades y empujar una carrera, además de negociar boleto en otra aparición al plato.

“Mi trabajo es estar en base para que los muchachos puedan conseguir corredores en posición anotadora y traer las carreras”, mencionó García a SimpleTv, tras el último out.

El infielder fue adquirido la semana anterior vía cambio, proveniente de Tigres de Aragua, con el objetivo de cubrir el vacío que dejó el campocorto Engelb Vielma, debido a una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos hasta diciembre, en principio.

“Es un compromiso con el equipo. Estoy agradecido de que me hayan traído para darme la oportunidad”, prosiguió. “Hoy me fue bien, me embasé en todos los turnos, pero ya mañana hay que seguir trabajando porque es otro día”.

Alberth Martínez duplicó, al igual que el cubano Maikel Serrano para completar al trío de turcos con jornada multihits.

En la loma local, Ricardo Sánchez (1-1) finalmente pudo anotarse su primera victoria en la LVBP a pesar de permitir 10 inatrapables (seis de ellos entre la cuarta y quinta entrada), tras actuar por espacio de cinco capítulos, con dos carreras limpias a su cuenta.

“Por fin se me dio la oportunidad de ganar con el juego abierto y dije que iba a competir hasta llegar lo más lejos posible. No iba a dejar salir a Yadier (Molina, mánager) tampoco”, expresó con jocosidad el serpentinero al departamento de prensa nauta, sobre la situación en el quinto inning cuando la visita amenazó con sacarle del careo antes de completar las cinco entradas. “Los hits siempre van a estar, son cosas que se escapan de las manos, pero intenté hacer mi trabajo que era mantener la distancia en el juego”.

José Ascanio fue el único relevista eléctrico que permitió anotaciones, en el sexto. Tras él, Eduard Bazardo, Anthony Vizcaya y Roniel Raudes completaron la faena sin mayor sobresalto.

Alberto “Tico” González evitó irse en blanco con un doble en el octavo episodio que empujó a García y Arquímedes Gamboa para dejar las cifras definitivas del choque.

Magallanes (9-5) recibirá el miércoles a Bravos. Mientras que, Cardenales (6-5) regresará a Barquisimeto para enfrentar a Caribes.

Hermético pitcheo zuliano puso freno a los Tiburones

Maracaibo, Zulia. Águilas del Zulia se apoyó en una hermética labor de sus lanzadores para blanquear el martes 2-0 a Tiburones de La Guaira, en un encuentro que marcó el comienzo de la cuarta semana de la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El equipo rapaz utilizó a seis pitchers para propinar la lechada en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, donde extendió el mal momento de La Guaira que después de ganar siete duelos seguidos, sufrió su cuarta derrota consecutiva.

El abridor José Flores cumplió una buena actuación en un careo en el que se marchó sin decisión tras no aceptar carreras limpias en 4.1 innings. Durante esa labor recibió cinco hits, regaló una base por bolas y propinó un ponche.

Aunque constantemente tuvo corredores en circulación, Flores se benefició de tres dobleplays de Zulia, fabricados en los actos uno, dos y cuatro, para conjurar el peligro y silenciar el ataque salado.

Flores les cedió el protagonismo a los relevistas Ismael Guillón (1.0 entrada), Francisco Carrillo (0.2), Nomar Rojas (1.1), Elvis Araujo (0.1) y Silvino Bracho (1.1) para que completaran la blanqueada en un nido en el que el bigleaguer Ender Inciarte (jardinero central) debutó con los emplumados. Disputó su primer choque desde la justa 2014-2015. Terminó de 1-0 con un boleto negociado y una base robada. Fue golpeado una vez.

Caribes venció a Margarita en juego pasado por lluvia

Macuto, La Guaira. Caribes de Anzoátegui vino de atrás en accidentado juego realizado en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto para imponerse 7-5 a Bravos de Margarita, en juego en el que la lluvia volvió a jugar rol preponderante.

El Play Ball se escuchó a las 7:02 minutos de la noche para ser detenido a las 8:08. Hubo que esperar entonces hasta las 11:15 para reanudar el juego, que fue detenido cuando se jugaba la parte alta del tercer inning. El out 27 caería a la 1:50 de la madrugada del miércoles para completar 6 horas 45 minutos, con detención de 3 horas 10 minutos. La asistencia fue de 120 aficionados.

Caribes desplegó 12 imparables ante los siete lanzadores de Bravos, cuyo abridor fue José Mesa Jr. Kender Villegas se llevó el revés, al aceptar tres anotaciones en el octavo inning.

Bravos distribuyó siete imparables entre el abridor Omar Bencomo Jr. y seis relevistas. José Torres (1-1) salió victorioso, con juego salvado para Andrés Sotillet, su segundo de la contienda.

Suspendido el Tigres-Caracas por la lluvia

Caracas.- El calendario de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue sufriendo modificaciones forzadas producto de las lluvias acaecidas en el país durante los últimos 15 días y ahora hay un nuevo juego al cuál buscarle fecha de desarrollo, después de que el careo de este martes entre Tigres de Aragua y Leones del Caracas fuese pospuesto.

La tarde capitalina no vislumbraba un aguacero cuando ambos equipos saltaron al terreno a realizar sus respectivas prácticas, cuando alrededor de las 3:00 de la tarde. La vista de un Cerro El Ávila despejado y un sol radiante era amenizada por el sonido de los bates chocando con la pelota, también el de los guantes y conversaciones de todos los apostados en el terreno estudiantil (jugadores, técnicos, periodistas y demás).

Conforme transcurrían los minutos, las prácticas y las entrevistas, una gran cantidad de nubes grises se asomaron en el cielo del este caraqueño, hasta que finalmente estas no pudieron contener su carga y comenzaron a esparcir líquido en gotas sobre la ciudad.

Mientras todos se escabullían en busca de resguardo para evitar ser enchumbados, el personal de mantenimiento del estadio expandió la nueva lona y protegió el diamante. “Es una nube pasajera”, se escuchó decir a varios. El pronóstico parecía certero. Las precipitaciones cesaron y la lona fue retirada. Habría juego.

Empero, ya entrada la oscuridad, próximo la hora del desafío (7:00 pm), reapareció la lluvia y el terreno no pudo soportar las corrientes de agua que se desbordaban sobre él.

Los umpires salieron bajo todavía una garúa y tras conversaciones con los gerentes de ambos equipos, el principal designado para el desafío, Robert Moreno, se apostó en las inmediaciones del home plate y a brazos abiertos hizo la tradicional seña de suspensión a los anotadores oficiales del partido.

Al menos hasta este miércoles deberán esperar ambas novenas para verse las caras nuevamente, aunque en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Habrá que aguardar sobre la decisión de los managers sobre si mantienen los abridores asignados para este martes (Ángel Padrón vs Jesús Vargas) o si el plan cambiará.

La liga anunciará en su debido momento el día de reprogramación del que iba a ser el segundo enfrentamiento de la campaña 2022-2023 entre bengalíes y melenudos.

Así marcha la pelota criolla

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Leones 11 8 3 .727 –

Navegantes 14 9 5 .643 0.5

Tiburones 12 7 5 .583 1.5

Aguilas 14 8 6 .571 1.5

Cardenales 11 6 5 .545 2

Caribes 13 5 8 .385 4

Bravos 11 4 7 .364 4

Tigres 12 2 10 .167 6.5

