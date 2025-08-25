SpaceX suspendió el décimo lanzamiento de prueba de su nave emblemática Starship, previsto para este domingo, para solucionar problemas técnicos con los «sistemas terrestres».

«Se pospone el despegue del décimo vuelo de Starship programado para hoy para permitir tiempo para resolver un problema con los sistemas en tierra», escribió la compañía en X a la misma hora a la que estaba previsto que empezara el directo en el que se iba a retransmitir el lanzamiento.

La compañía aeroespacial, de la que el magnate Elon Musk, fundador y consejero delegado, había previsto para este domingo a partir de las 18:30 hora local (23.30 GMT) un nuevo vuelo de prueba de Starship desde la base de SpaceX, al sur del estado de Texas.

Finalmente, se ha visto aplazada, sin una nueva fecha confirmada.