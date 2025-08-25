Vietnam evacuó este lunes a unas 20.000 personas en localidades del centro del país ante la cercanía del tifón Kajiki, que se espera que toque tierra esta noche, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de dos aeropuertos y declararon la alerta máxima por inminentes inundaciones.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente confirmó el inicio de las evacuaciones, enmarcadas en un plan que contempla sacar de sus hogares a unas 500.000 personas debido a los riesgos asociados con la tormenta, que mantenía hoy vientos de hasta 166 kilómetros por hora cuando le faltaban unos 120 kilómetros para tocar tierra.

El Gobierno insistió en que se trata de «una tormenta muy fuerte y muy peligrosa», por lo que pidió a los habitantes de las provincias de Quang Tri y Thanh Hoa, donde residen más de un millón de personas, que no salgan a la calle «para evitar riesgos innecesarios».

Los aeropuertos de estas dos provincias se mantendrán cerrados este lunes, mientras que en la ciudad de Hue se cancelaron al menos ocho vuelos por el mal tiempo y se espera que varios más sean reajustados a lo largo del día en la zona central del país.

Tifón

Asimismo, el Ejecutivo ordenó el despliegue de casi 350.000 oficiales y soldados, junto con 8.200 vehículos de todo tipo para apoyar en la respuesta al tifón, según reseña la agencia pública Vietnam News.

Las precipitaciones comenzaron a caer este lunes en las provincias bajo alerta, así como en Hanói, donde se espera que la tormenta también cause lluvias moderadas e intensas, con posibles tormentas eléctricas.

En las últimas 24 horas las autoridades suspendieron la salida de embarcaciones en Quang Tri y Thanh Hoa, donde la agencia meteorológica reportó hoy que se registran marejadas ciclónicas y olas de hasta siete metros de altura, que llegan hasta los 10 metros cerca del centro de la tormenta.

Se espera que al tocar tierra Kajiki pierda fuerza y se desplace desde el martes hacia Laos y Tailandia, donde ya se adelantan planes de emergencia, especialmente en zonas fronterizas con Vietnam.