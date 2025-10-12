Tatiana Capote, reconocida actriz cubano-venezolana y Miss Mundo Venezuela 1979, atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un ataque cardíaco el pasado 9 de octubre en Miami, Estados Unidos, ciudad donde reside desde hace varios años.

La noticia fue confirmada por el periodista de farándula Diego Kapeky, quien informó que Capote se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Jackson Memorial, acompañada por su esposo, José Paniagua, informa El Nacional.

Su estado sigue siendo delicado

Aunque la artista logró superar el infarto, su situación médica continúa siendo de cuidado. Kapeky detalló que, debido a complicaciones posteriores, la actriz tuvo que ser sometida a un proceso de diálisis para purificar su sangre y eliminar el exceso de líquidos, ya que no había podido orinar por sí misma.

A pesar de que los especialistas aseguran que su evolución ha sido positiva, la exreina de belleza aún no está completamente fuera de peligro.

Una carrera marcada por el talento y la belleza

Tatiana Capote inició su trayectoria artística desde temprana edad y alcanzó gran popularidad en la televisión venezolana durante las décadas de los 80 y 90.

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran sus papeles en producciones como Natalia de 8 a 9 y Marisela.

Su última aparición destacada en la pantalla chica fue en la telenovela Corazón Valiente en 2012.

Hoy, sus seguidores y colegas del medio expresan mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para la querida actriz.