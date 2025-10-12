Era inevitable y finalmente sucedió: Taylor Swift ha vuelto a hacer historia. Su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, se ha convertido en el más vendido en una sola semana en la era moderna, alcanzando 3,5 millones de unidades únicamente en Estados Unidos, según datos de Luminate.

Con esta cifra, Swift supera el récord que mantenía Adele desde 2015, cuando su disco 25 vendió 3,4 millones de copias durante su primera semana, explica Yahoo Noticias.

Pero la hazaña de la artista estadounidense va más allá: logró sobrepasar su propia marca previa de The Tortured Poets Department, que el año pasado debutó con 2,6 millones de unidades. Esta vez, lo consiguió en apenas cinco días.

Entre elogios, críticas y controversias

A pesar de su éxito comercial, The Life of a Showgirl ha generado opiniones divididas entre los críticos. Algunos lo consideran “su mejor trabajo”, mientras que otros lo califican como “el peor álbum de Taylor Swift hasta ahora”.

También ha enfrentado polémicas por el presunto uso de inteligencia artificial en sus videos promocionales.

Durante una entrevista con The Zane Lowe Show de Apple Music, la cantante respondió con serenidad ante las críticas:

“Doy la bienvenida al caos. Si en la primera semana estás diciendo mi nombre o el título de mi álbum, estás ayudando”.

Swift añadió que no busca controlar la percepción del público:

“El arte es subjetivo. Nuestro objetivo como artistas es ser un espejo”.

Una artista consciente de su legado

En la misma conversación, la intérprete de Reputation y Evermore reflexionó sobre cómo su música evoluciona junto a sus seguidores.

“Tengo un ojo puesto en el legado cuando hago mi música, sé lo que hice, sé que lo adoro”, aseguró.

En su reseña, publicada el pasado viernes, varios críticos coinciden en que el álbum “presenta una producción impecable y momentos de audacia”, aunque algunos señalan que “le falta algo de la chispa que caracterizó sus trabajos anteriores”.

Con este nuevo logro, Taylor Swift reafirma su posición como una de las artistas más influyentes de la industria musical contemporánea, capaz de reinventarse y dominar tanto las listas de ventas como la conversación cultural global.