Integrantes de comités femeninos y consejos comunales de la parroquia Chirica fueron atendidas en una jornada médica realizada en el municipio Caroní.

En la jornada integral participaron especialistas de la Fundación Social Bolívar (FSB) y la Ruta Integral de la Salud, quienes a través del Vértice 1 de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM) brindaron atención a más de 900 mujeres.

Medicina general, ginecología, obstetricia, planificación familiar, urología y odontología, fueron parte de las servicios ofrecidos a las mujeres.

También se realizaron ecografías, logopedia, inmunización, atención contra la malaria, oftalmología, fisiatría, podología y servicio de farmacia.