A través de las cuadrillas de ConstruBolívar se ha acometido 330 metros lineales de replanteo de la isla central de la avenida Guarapiche, ubicada entre el Paseo Caroní y la avenida Atlántico, parroquia Unare, para un 55% de avance.

Las labores consisten en el encofrado de la isla central, empleando hasta la fecha 124 metros cúbicos de concreto, unos 3.5 rollos de malla truckson, 1.240 sacos de cemento, además de arena lavada, piedra picada, siembra de plantas, saneamiento y la aplicación de pintura en brocales.

De los seis tramos de la isla central que conforman la Guarapiche, tres ya están listos con su respectiva pintura de brocales. Esta transformación refleja el amor de un gobierno comprometido con el bienestar integral de su pueblo.