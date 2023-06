El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la victoria del Sevilla en la final de la Liga Europa frente al Roma por penaltis «demuestra lo fuerte que es la Liga española», en la que un «equipo que ha estado rondando el descenso es capaz de ganar la segunda competición europea».

«El Sevilla ha estado rondando un descenso y ese equipo es capaz de ganar la segunda competición europea, eso significa lo fuerte que es nuestra competición y se ve en los puntos, no en los que va a hacer el campeón, el Barcelona. El Real Madrid no va a pasar de 80 puntos posiblemente. Eso demuestra que es una competición muy reñida. Se habla mucho de la ‘Premier’, pero que yo sepa de las seis últimas cinco se las ha llevado el Manchester City. Parece que no nos acordamos ahora de esto», dijo.

Tebas, que intervino en la segunda jornada del VI Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, mostró su alegría por el séptimo título de la Liga Europa para el Sevilla, «un equipo que ha sufrido mucho esta temporada, muy complicada a nivel deportivo institucional y también para la afición que ha sufrido muchísimo».

Preguntado por el comportamiento del técnico portugués del Roma, José Mourinho, al término del encuentro de anoche y sus duras críticas hacia el árbitro de la final, Tebas dijo que no le sorprendió.

«Todos conocemos a Mourinho, a mí no me sorprende, él es así y así lo tenemos que aceptar, los que lo queramos y los que lo odien, pero no tapa lo importante que es el éxito del Sevilla y del fútbol español. Se decía que la Liga estaba de capa caída, pero nuestros equipos llegan a finales, a semifinales y las finales las ganan», añadió.

Tras su intervención en el congreso, el presidente de LaLiga volvió a reclamar más competencias para el organismo para hacer frente a casos de racismo y discriminación, como los más recientes con el delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior, que LaLiga ha denunciado, y consideró que «hasta que no haya ningún insulto en ningún campo, no estará arreglado».

«Hoy la tecnología nos permite tener más controlado este problema. Queremos tener más competencias, porque nosotros hemos puesto denuncias en fiscalía y en juzgados y van lentas y algunas las archivan y en mi opinión son delitos de odio», mantuvo.

Sobre la posible vuelta de Leo Messi al Barcelona, Tebas insistió en el que el club «conoce perfectamente las normas, sabe que tiene que hacer un plan de viabilidad, porque su situación», dijo, «la tenemos que monitorizar durante más dos temporadas», y consideró que «en breve tendrán respuestas».

«No se si será Messi o quién será, pero algún jugador incorporarán, si salen los que tienen que salir y ahorran lo que tienen que ahorrar. Ellos trabajan y nosotros supervisamos», dijo.

Tebas, que participó en el debate sobre «Inversiones en fútbol e impacto en la sociedad» en el congreso celebrado en el Museo Reina Sofía, expuso que «la industria del fútbol genera el 1,4% del PIB y es el primer exportador con casi 1.500 millones de producto exportado».

«Los clubes tienen 4.500 millones de cifra de negocio. El fútbol tiene una gran responsabilidad económica y, en consecuencia, social. No está bien tratado porque se desconoce realmente lo que genera y lo que aporta, si no tendría mejor trato. Genera muchísimos puestos de trabajo, ingresos de la exportación que hace y a veces se toma con demasiado glamour sin entender bien la industria, señaló.

Fernando Núñez, CEO Grupo Ibérica-C.D. Toledo, apuntó en el debate que «invertir en la cantera y en la formación de los niños y aportar valores a la sociedad y a Toledo a través del fútbol, es devolver a la sociedad lo que le da como empresa» y Michel Deller, accionista principal del Quicentro y San Luis en Shopping de Ecuador, destacó que el fútbol «tiene la capacidad de unir a los países y cohesionar a nuestras sociedades».