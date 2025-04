El clásico de MGM ‘The Wizard of Oz’ será transformado a una experiencia inmersiva que se proyectará en The Sphere, ubicado en las Vegas, a partir del 25 de agosto.

Sphere Entertainment, actualmente, está produciendo la película original de 1939 en colaboración con Warner Bros. Discovery, Google y Magnopus.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa de entretenimiento, se usarán «tecnologías de vanguardia para mejorar la película original» y presentar el filme «como una experiencia totalmente inmersiva».

Los organizadores también aseguraron que la película mantendrá su «integridad original», explorando al máximo «las capacidades inmersivas que ofrece la Sphere».

El equipo creativo detrás de esta producción incluye a la productora Jane Rosenthal; al especialista en efectos visuales ganador del Óscar Ben Grossmann y la también ganadora al premio de la Academia de Hollywood Jennifer Lame.

Además de llevar el clásico a este recinto, en el que se han presentado artistas como U2 o The Eagles, la compañía tiene planes de proyectar el documental ‘From the Edge’ para 2026.

Las únicas dos películas que se han proyectado anteriormente en The Sphere se crearon específicamente para este espacio y se tratan de ‘Postcards from Earth’, de Darren Aronofsky, y ‘V-U2: An Immersive Concert Film’, documental que sigue el concierto de la banda irlandesa en el recinto.

En septiembre de 2023 inauguraron The Sphere y tiene 111 metros de altura y cuenta con 1,2 millones de pantallas LED en su exterior y puede acoger a 18.600 personas sentadas, pero a 20.000 de pie.

Gracias a la pantalla interior de 76 metros de altura y los 167.000 altavoces, el recinto ofrece la experiencia más inmersiva del mundo, según la empresa.