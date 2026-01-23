ByteDance, la matriz china de TikTok, anunció este jueves la venta mayoritaria de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos. El movimiento busca eludir una prohibición definitiva, cerrar una disputa legal de seis años y garantizar la permanencia de la plataforma en territorio estadounidense.

La nueva entidad, bautizada como TikTok USDS, tendrá su sede en EEUU.

El consorcio comprador —integrado por Oracle, MGX, Silver Lake y la firma de Michael Dell— controlará más del 80 % de la compañía. Esta operación, gestada durante más de un año, asegura que la junta directiva esté compuesta mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses.

Seguridad nacional y soberanía de datos

Como parte del acuerdo, TikTok USDS implementará salvaguardas estrictas para proteger la seguridad nacional. Los pilares de esta nueva etapa incluyen:

Custodia de datos

Oracle asumirá el alojamiento en la nube de toda la información de los usuarios estadounidenses.

Control algorítmico

El algoritmo de recomendaciones será «entrenado, probado y actualizado» exclusivamente en EEUU bajo la supervisión de Oracle.

Interoperabilidad

A pesar de la separación administrativa, la app seguirá conectada a la red global de TikTok, permitiendo que los creadores locales mantengan su alcance internacional.

Aunque ByteDance conservará una participación cercana al 19,9 %, la estructura de mando se renueva. Adam Presser (ex WarnerMedia) asumirá como consejero delegado de TikTok USDS, mientras que Shou Zi Chew permanecerá como CEO global y miembro de la junta.

Reacciones políticas

El presidente Donald Trump se atribuyó el éxito del acuerdo a través de su red Truth Social, afirmando que la plataforma ahora pertenece a «grandes patriotas e inversores estadounidenses».

Trump agradeció al presidente chino, Xi Jinping, por autorizar la transacción, recordando que las presiones de su primer mandato respondían a preocupaciones legítimas sobre propaganda y seguridad.

Por su parte, el Gobierno chino ha mantenido una postura reservada. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, evitó valorar la venta directamente, aunque instó a Washington a garantizar un entorno «justo y no discriminatorio» para las empresas de origen chino, remitiendo los detalles técnicos a las autoridades regulatorias de su país.

Fin de una era de incertidumbre

Con este anuncio, TikTok cierra un capítulo turbulento que comenzó en 2019 y que incluyó vetos en agencias gubernamentales, universidades y un mediático «apagón» de 14 horas.

En un video de agradecimiento, Shou Zi Chew celebró el apoyo de los 200 millones de usuarios en EEUU que mantuvieron viva la plataforma durante este pulso tecnológico entre Washington y Pekín.