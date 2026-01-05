La temporada de premios ha dejado de ser un terreno de meras conjeturas para transformarse en una competencia de alto impacto liderada por Timothée Chalamet.

A sus 30 años, el actor ratificó este domingo su condición de favorito al alzarse con el galardón a Mejor Actor en los Critics Choice Awards. Su interpretación en Marty Supreme, bajo la dirección de Josh Safdie, ha cautivado a la crítica especializada, marcando un punto de inflexión en su trayectoria profesional.

El ascenso de un antihéroe en la mesa de ping-pong

En la cinta de Safdie, Chalamet da vida a Marty Reisman, un campeón de tenis de mesa de la década de los cincuenta cuya ambición desmedida funciona como una cruda metáfora del sueño americano.

Al recibir la estatuilla, el intérprete subrayó la naturaleza «defectuosa» de su personaje, agradeciendo la valentía de producir historias que evitan el sermón moralista. Sus palabras, que abogaron por una narrativa más genuina, resonaron con fuerza en un Hollywood que parece buscar con urgencia una nueva era de autenticidad.

El dominio técnico y narrativo de Paul Thomas Anderson

Pese al brillo individual de Chalamet, el reconocimiento máximo de la velada fue para One Battle After Another (Una batalla tras otra).

El thriller político dirigido por Paul Thomas Anderson se coronó como Mejor Película, consolidando su hegemonía al obtener también los premios de Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.

Este triunfo posiciona a su protagonista, Leonardo DiCaprio, como el rival más sólido para disputarle el Oscar a Chalamet en las próximas semanas.

Diversidad de géneros y talentos emergentes

La gala también repartió honores entre figuras consolidadas y nuevos rostros. La británica Jessie Buckley confirmó las apuestas al ganar como Mejor Actriz por el drama shakesperiano Hamnet.

Por otro lado, las categorías de reparto fueron aseguradas por Jacob Elordi y Amy Madigan. Fue una noche donde el cine de género reclamó su espacio: desde el terror más visceral hasta la animación de Netflix con K-Pop Demon Hunters, demostrando que la diversidad temática es la nueva norma en la industria.

Tensión política y duelo en la comunidad cinematográfica

Sin embargo, el glamour se vio empañado por la realidad social y las tragedias recientes. Jimmy Kimmel, tras ganar en la categoría de talk show, utilizó su discurso para lanzar críticas satíricas contra el presidente Donald Trump, vinculándolas con su breve retiro del aire el año pasado.

El ambiente se tornó solemne cuando Chelsea Handler rindió un emotivo tributo al fallecido director Rob Reiner. El reciente asesinato de Reiner y su esposa en Los Ángeles sigue siendo una herida abierta para una comunidad que intenta celebrar sus logros mientras procesa una pérdida devastadora e inesperada.