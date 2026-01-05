El director James Cameron ha vuelto a demostrar por qué es considerado el «rey de la taquilla» global. Este fin de semana, su más reciente producción, Avatar: Fire and Ash, superó oficialmente la barrera de los 1.000 millones de dólares en recaudación mundial.

La cinta ha logrado este hito histórico en tan solo 18 días desde su estreno en las salas de cine, consolidando la franquicia de los Na’vi como una de las propiedades intelectuales más rentables de la industria cinematográfica contemporánea, informa El Nacional.

El poder del mercado internacional

Según los datos proporcionados por Box Office Mojo, el éxito financiero de esta entrega se debe, en gran medida, a su extraordinario desempeño fuera de las fronteras estadounidenses.

De los ingresos totales, 777 millones de dólares provienen del mercado extranjero, lo que reafirma que el atractivo visual y narrativo de Pandora tiene un eco profundo en la audiencia global. China, con una aportación de 138 millones, y Francia, con 81 millones, se posicionan como los territorios líderes en esta carrera comercial.

Aunque esta tercera parte ha crecido a un ritmo ligeramente más pausado que su antecesora, The Way of Water —que alcanzó la misma marca en solo 14 días—, los analistas consideran que el desempeño actual es excepcional.

Con estos números, Disney cierra un ciclo dorado en 2025, sumando a Fire and Ash a su lista de éxitos milmillonarios del año junto a la versión live-action de Lilo & Stitch y la secuela animada Zootopia 2.

Competencia en las salas y tendencias curiosas

A pesar del dominio de Cameron, la competencia no se ha quedado atrás. Zootopia 2 se mantiene como un fenómeno inagotable, acumulando un total de 1.588 millones de dólares a nivel mundial.

Curiosamente, la cinta animada logró arrebatarle el primer puesto a los Na’vi en el mercado chino, donde se reportó una tendencia inusual: miles de espectadores acudieron a los cines acompañados por sus mascotas para disfrutar del filme.

En la taquilla de Estados Unidos, Cameron mantiene su hegemonía, aunque seguido de cerca por la persistencia de los animales de Disney y el thriller The Housemaid.

El listado de las cinco películas más vistas lo completan la esperada Marty Supreme y el sorpresivo regreso de la franquicia Anaconda. Con el panorama actual, las proyecciones para Fire and Ash ya apuntan a los 2.000 millones de dólares, un territorio que, hasta ahora, parece reservado casi exclusivamente para los proyectos del cineasta canadiense.