La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció que reanudará su calendario de juegos el próximo 7 de enero, luego de haberlo suspendido de manera provisional como medida de protección a sus jugadores y aficionados, tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país que concluyó con la captura de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la Liga indicó que junto a los equipos participantes darán a conocer «oportunamente» la reestructuración del calendario, con el objetivo, dijo, de garantizar el desarrollo de la competición.

«Agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al béisbol profesional venezolano», añadió.