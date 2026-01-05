Un hombre de unos 25 años fue encontrado muerto con múltiples heridas en la entrada del balneario Acapulco, avenida Los Trabajadores, antigua Angosturita, sentido San Félix-Puerto Ordaz.

El hallazgo ocurrió la mañana del domingo 4, a pocos metros del acceso al balneario. Un pescador alertó a las autoridades; el Centro de Coordinación Policial Guaiparo acordonó la zona hasta la llegada de expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La víctima yacía boca arriba, sin camisa, con jean negro, zapatos deportivos negros y una franela rojo y blanco la cual quedó tirada a un lado del brazo izquierdo. Presentaba lesiones en cabeza, cuello, hombro izquierdo y otras zonas, presuntamente por arma blanca, aunque no se descartan impactos de proyectiles.

El Cicpc no deja un lado la hipótesis del robo o venganza. Lugareños no identificaron al fallecido, pero sospechan que residía en barrios cercanos.

La zona en donde encontraron al desconocido es utilizada como botadero de basura, también zona de liberaciones en epocas pasadas en este mismo sitio pesquisa de la policía judicial levantaron cadáveres de otros ciudadanos con impactos de proyectiles.