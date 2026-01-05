Nathaly Carolina Cardozo Caraballo, de 15 años, falleció de forma instantánea la noche del viernes 2 de enero tras impactar una motocicleta contra un poste de alumbrado en el sector Hacienda del Medio, dejando en luto a su familia en plenas fiestas de fin de año.

La tragedia ocurrió en la residencia de la víctima, cuando amigos visitaban a su hermana, recién regresada de Brasil. En un momento no esclarecido, Nathaly tomó la moto de uno de los visitantes y aceleró, perdiendo el control hasta estrellarse.

Autoridades de Tránsito de Delta Amacuro acudieron al sitio, confirmaron la muerte por politraumatismos graves y abrieron investigaciones para precisar causas y responsabilidades. Preliminarmente, se descarta exceso de velocidad o imprudencia juvenil.

El suceso resalta la vulnerabilidad vial en zonas periféricas de Tucupita, donde motos sin supervisión multiplican riesgos para menores. Familiares piden mayor control parental y campañas de seguridad.