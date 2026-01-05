Un hombre murió apuñalado durante una discusión callejera la tarde del domingo 4 de enero frente a un centro comercial de propietarios chinos en la avenida Intercomunal, en un hecho que eleva la tensión vial en esta concurrida zona comercial.

Testigos relataron que dos sujetos iniciaron una acalorada pelea verbal que escaló cuando uno sacó un arma blanca y asestó una puñalada certera en el tórax de la víctima, causándole muerte instantánea por hemorragia masiva. El agresor huyó entre la multitud hacia sectores aledaños.

Funcionarios de Policía del estado Apure y el Cicpc acordonaron el sitio, recolectaron el arma abandonada y graban cámaras de seguridad del comercio. La víctima, aún no identificada oficialmente, sería un transeúnte local; el perpetrador, descrito como de contextura media y ropa oscura.

Este homicidio se suma a la ola de violencia en Apure, donde el OVV reportó 45 muertes por armas blancas en 2025 solo en San Fernando, muchas en riñas por deudas o alcohol. La Intercomunal, epicentro de mercados chinos, acumula incidentes similares, demandando mayor patrullaje.