El opositor cubano José Daniel Ferrer, exiliado en EE.UU. desde octubre de 2025, celebró este domingo en el restaurante Versailles de la Pequeña Habana la detención de Nicolás Maduro, augurando el colapso del gobierno de Miguel Díaz-Canel al perder su aliado venezolano clave.

«Ayer veíamos a Díaz-Canel gritando que darían su vida por Venezuela y Cuba. Eso es mentira: perderán a sus aliados y la situación será dramática para el régimen», declaró Ferrer a EFE frente a decenas de cubanos que festejaron la captura de Maduro y Cilia Flores en Caracas, ahora en Nueva York por narcotráfico y crímenes graves.

Ferrer, de 55 años y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), llegó a Miami como refugiado político tras acuerdo Cuba-EE.UU.-Vaticano, luego de su prisión por las protestas del 11J (2021), que movilizaron miles contra la dictadura.

Hemos visto a un Maduro «derrumbado y temeroso; así veremos pronto a Díaz-Canel y su camarilla», añadió, vinculando la supervivencia cubana al petróleo venezolano que financia a La Habana, Nicaragua y otros. Su hermano Luis Enrique Ferrer coincide: «Si cae Maduro, termina la financiación del mal».

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió el sábado que Díaz-Canel tiene «motivos para preocuparse» post-operación militar de EE.UU. Ferrer la califica de «justicia contra terrorismo satánico», apoya a María Corina Machado pese a dudas de Trump, y exige la presidencia para Edmundo González, ganador de las elecciones 2024.

Díaz-Canel tildó el hecho de «terrorismo de Estado», pero exiliados ven esperanza en un dominó regional de cambios.