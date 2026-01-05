La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo, como presidenta encargada, su primer consejo de ministros, en el que creó una comisión para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante una operación militar de EE.UU., país al que tendió una mano para abordar una «agenda de cooperación».

La instancia estará presidida por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también es el jefe de la delegación del Gobierno venezolano para el diálogo con Estados Unidos, e integrada por el canciller venezolano, Yván Gil, la presidenta del programa gubernamental para la repatriación de migrantes ‘Gran Misión Vuelta a la Patria’, Camila Fabri, y el propio ministro de Comunicación.

Delcy extendió una invitación al Gobierno de EE.UU. para una «agenda de cooperación» compartida, un día después de la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones de Donald Trump sobre canales abiertos.

«Trabajemos conjuntamente en desarrollo compartido, bajo legalidad internacional y convivencia duradera», escribió Rodríguez en un comunicado firmado en Telegram, sin ceremonia de juramentación pública confirmada.

El gesto contrasta con la retórica chavista histórica, pero sigue al anuncio de Trump de comunicación con ella y demandas de «acceso total» a recursos venezolanos, abriendo especulaciones sobre pragmatismo post-crisis.