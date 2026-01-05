El barril de crudo Brent para entrega en marzo cotizaba este lunes a 60,37 dólares pasadas las 09:30 GMT en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con una baja del 0,62% respecto al cierre del viernes (60,75 dólares).

El crudo del Mar del Norte, referencia europea, perdía 0,38 dólares, a pesar de las tensiones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Analistas explican la estabilidad por el exceso de reservas globales de petróleo. Inversores vigilan al país OPEP —con amplias reservas— ante el control prometido por Donald Trump sobre su industria, lo que podría elevar la oferta a largo plazo.

La OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió ayer mantener su producción estable hasta abril, sin reaccionar a la detención de Maduro. La resolución surgió de una teleconferencia de ministros de Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.