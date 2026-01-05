El Gobierno de Bolivia anunció este domingo medidas de «control y restricción migratoria» contra funcionarios, exfuncionarios y actores vinculados al Ejecutivo venezolano, ante la «grave crisis institucional» tras la captura del presidente Nicolás Maduro por EE.UU.

La Cancillería boliviana precisó en un comunicado que las restricciones aplican a «miembros de fuerzas de seguridad y otros actores directamente vinculados a estructuras de poder responsables de sistemáticas violaciones a derechos humanos y del deterioro democrático» en Venezuela.

La decisión responde al «colapso del Estado de derecho y la ruptura del orden constitucional» en ese país, según las autoridades. Se aplicará «conforme a normativa nacional e internacional», con evaluación caso por caso.

Bolivia reiteró su disposición a coordinar con la comunidad internacional «acciones de protección a la población civil venezolana».

El sábado, EE.UU. ejecutó una operación militar en Caracas y otros estados, con bombardeos que —según el Gobierno venezolano— dejaron víctimas civiles y militares no cuantificadas. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y trasladados a EE.UU.

El mandatario pasó la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn y comparecerá este lunes ante un tribunal federal de Nueva York.

El TSJ venezolano designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, respaldada por la FANB.

El presidente boliviano Rodrigo Paz —en el cargo desde el 8 de noviembre, centrista— declaró estar «al lado de la democracia» y que Venezuela debe «respetar el voto», distanciándose de exaliados como Evo Morales y Luis Arce.