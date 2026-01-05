El ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, se reunió este domingo en Jerusalén con la Coordinadora Especial de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert. «Reiteré la importancia del desarme de Hizbulá para la seguridad de Israel y el futuro de Líbano», escribió Sa’ar en X.

Agregó que esfuerzos del Gobierno y Fuerzas Armadas libanesas son «insuficientes», ante el rearme de Hizbulá con apoyo iraní.

El alto el fuego Israel-Líbano de noviembre 2024 sigue vigente, aunque tropas israelíes ocupan el sur libanés y hay bombardeos casi diarios. Hizbulá cesó ataques al norte de Israel post-acuerdo, pero Netanyahu intensificó operaciones alegando rearme chiíta, tensando la región.

Reforma contra UNRWA

El Knéset aprobó este lunes una reforma a la ley de 2024 que declara ilegal a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA): le retira inmunidad, expropia locales en Jerusalén Este y corta suministros —medida calificada de «ilegal» por la ONU.

El portavoz UNRWA, Jonathan Fowler, dijo a EFE: «Ningún Estado puede excluir unilateralmente a un organismo ONU de una convención suscrita. Es completamente ilegal según derecho internacional y sin precedentes a nivel mundial».