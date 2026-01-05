La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, reportó este domingo 19 manifestantes muertos, cientos heridos y detenidos en las protestas nacionales iniciadas hace una semana en Irán, con consignas contra el liderazgo y la República Islámica.

«Una semana después de esta nueva ola de protestas, al menos 19 han sido asesinados», indica el comunicado de IHR. Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó: «El pueblo declara que no quiere esta dictadura incompetente, corrupta y represiva».

Llamó a apoyar «los derechos y demandas legítimas» de iraníes, acusando al régimen de violencia contra manifestaciones pacíficas: «Aceptarlas significaría el fin del sistema». Denunció uso de armas militares como «crimen internacional».

Las protestas arrancaron el 27 de diciembre de 2025 por crisis económica —desplome del rial, inflación >42% anual y >52% interanual en diciembre—, impulsadas por comerciantes. Evolucionaron a reclamos políticos contra el Gobierno.

Irán sufre sanciones de EE.UU. y ONU por su programa nuclear, agravando la economía.