La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, reconoció este lunes que el tono, la forma y el fondo de las fiscalizaciones de la Sundde, realizadas durante el fin de semana a comercios formales, fue de manera positiva y recalcó que de tres mil establecimientos visitados, solo tres incumplían la norma de calcular precios a otra tasa distinta a la del Banco Central de Venezuela.

«Después de muchísimo tiempo, debo acotar que se ha mantenido contacto permanente con la Sundde, de hecho, las fiscalizaciones fueron anunciadas, nos dio la oportunidad de advertir, de avisar, de decir a los comerciantes que recibirían esta visita que, desde que comenzaron, ha sido een un tono como siempre debió ser, respetuoso y de orientación, y es importante restablecer esa relación en tono, forma y fondo», dijo Polezel en entrevista con Shirley Varnagy.

Sobre las fiscalizaciones realizadas el fin de semana, la dirigente gremial comentó que se detectaron en el país tres casos de incumpliento, pero no hubo cierre por esta causa; aunque sí por otras razones: alimentos vencidos a disposición de la clientela, entre otros, mencionó.

Aun así, Tiziana Polesel reconoce que todavía existe la preocupación entre los comerciantes formales, por la fluctuación de la moneda, debido a que esto afecta de manera considerable la fijación de precios, el margen de ganancias y el valor de la reposición de la mercancía.

«En este momento se presentan problemas serios con la fluctuación y se tiene que manter un precio, entonces la preocupación es cómo repongo la mercancía; la preocupación de los comerciantes es real, a tal punto que muchos han decidido cerrar», afirmó.

Sobre la especulación en comerciantes, Tiziana sale al paso y asegura que en estos momentos, eso «es mínimo».

«Insisto, estamos en una posición que, producto de otras series de problemas que tenemos (los comerciantes): voracidad fiscal, contracción de la economía, hablar de especulación no suena, porque no tenemos la posibilidad. Eso no existe. Hablar de especulación no es lo más apropiado, porque no tenemos posiblidad de llegar a eso», recalcó.

La Presidenta de Consecomercio aseveró que muchos comerciantes están vendiendo mercancía por debajo del precio de costo, «porque no hay más remedio, hay que pagar obligaciones y eso está produciendo una descapitalización», puntualizó.

Polezel sostiene que el problema persiste en la economía informal, caso que -según- lo ha conversado con las autoridades y espera que se aborde el tema para enrumbarlos hacia la formalidad.

«La informalidad existe; cuando empiezas a crear condiciones de trámites rápido, facilidades para ese informal, en esa medida puedes controlar, pero muchas veces por no conocer, responden de manera rápida y lo consideran un ataque», finalizó.