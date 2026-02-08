Al menos siete personas murieron por un deslizamiento de tierra causado por fuertes lluvias en el municipio de Mallama, departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), informaron este sábado las autoridades regionales.

La Gobernación de Nariño detalló en un comunicado que la tragedia ocurrió la noche del viernes en la vereda La Oscurana, dejando además dos heridos, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado.

El secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño, Alex González, señaló que la Gobernación ya envió ayudas humanitarias, pero la magnitud «sobrepasa las capacidades departamentales».

«Hago un llamado a la nación (al Gobierno nacional) porque es un evento realmente de una magnitud que desborda las capacidades del departamento. Pedimos una inversión inmediata que nos ayude a generar acciones concretas para reparar a esta comunidad», añadió González.

Emergencias por lluvias inusuales

En la última semana, varias regiones de Colombia enfrentan emergencias por inundaciones ligadas a un primer frente frío en el Caribe, en una temporada de precipitaciones bajas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte un nuevo frente frío del 6 al 9 de febrero, desplazándose desde el hemisferio norte hacia el Caribe.

Este patrón climático inusual provoca desbordes de ríos, inundaciones en zonas urbanas y rurales, miles de damnificados, y daños en vías, viviendas y cultivos.