Centenares de familias en Montería, capital del departamento colombiano de Córdoba, fueron sorprendidas este sábado por una nueva emergencia causada por lluvias intensas. Tuvieron que abandonar sus casas en la margen izquierda del río Sinú, un sector que, según habitantes, nunca antes se había inundado.

«Yo tengo 22 años de vida y es la primera vez que veo esto. Desde las 4:30 de la mañana empezó a subir el agua y comenzamos a sacar lo que se podía», relató a EFE José David Jiménez, familiar de damnificados, quien priorizó evacuar a los más vulnerables.

En este punto de Montería (noroeste), el río Sinú aún no se desborda, pero las aguas provienen de represas y ciénagas del sistema hídrico local, llenas por el aumento del caudal. Ahora vierten excedentes hacia barrios aledaños, mientras residentes temen un colapso total si el cauce principal revienta.

Testimonios de angustia en El Dorado

La escena se repite cuadras abajo. Elías José Sánchez narró a EFE que desde la noche del viernes oían ruidos en las represas: «Desde las seis o siete (de la noche) se oía la bulla que estaba rompiendo por allá. Nadie pensaba que se iba a venir así. A las nueve ya estaba el agua metiéndose al barrio El Dorado y a las diez venía con más fuerza».

Esta madrugada, el agua llenó calles y alcanzó viviendas. Sánchez rompió en llanto al describir pérdidas: «Se perdió todo, pero ahí está el agua. No vemos ayudas por ninguna parte. Si uno no tiene plata, no sale. ¿Qué más se va a hacer?».

Miles de damnificados y albergues insuficientes

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta cerca de 43.000 familias damnificadas en Córdoba —departamento agrícola y ganadero—, con más de 35.000 hectáreas inundadas. El balance crece con los daños.

La alcaldía de Montería (550.000 habitantes) habilitó 20 escuelas como albergues para «acompañar y atender a las familias», pero con lluvias persistentes, son insuficientes.

Alertas oficiales y pico inminente

«El río Sinú atraviesa una onda de creciente que no depende solo de la lluvia en Montería. Es agua bajando por la cuenca, sumada al rebose del embalse de Urrá, y los niveles seguirán altos varios días, incluso si para de llover», alertó el alcalde Hugo Kerguelen.

Prevé pico de inundaciones el lunes y martes, pero el «mayor riesgo» es la persistencia del nivel alto en barrios ribereños, rondas y zonas bajas. Instó a evacuar preventivamente orillas del Sinú.

El presidente Gustavo Petro anunció el viernes decreto de emergencia económica, social y ambiental. Las lluvias, inusuales para la época, se agravan por un frente frío caribeño y vertimientos de la represa Urrá, con 14 muertos reportados en la región.