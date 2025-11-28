El gobierno de Trinidad y Tobago anunció oficialmente la instalación de un nuevo radar militar estadounidense en la isla de Tobago, próxima a la costa venezolana. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, confirmó que este sistema forma parte de la colaboración entre ambos países para fortalecer la vigilancia marítima y aérea, especialmente contra el narcotráfico en la región.

Persad-Bissessar aseguró que, a pesar de declaraciones recientes que indicaban la salida de tropas estadounidenses, estas continúan presentes y trabajando en la modernización del Aeropuerto Internacional ANR Robinson, ubicado en Tobago. También destacó la cooperación en ejercicios militares conjuntos que involucraron a 350 marines de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina junto a la Fuerza de Defensa local entre el 16 y 21 de noviembre.

Este despliegue se da en el contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, marcada por el aumento de operaciones aéreas y navales estadounidense en el mar Caribe.

La instalación del radar reforzará la capacidad de monitoreo en un área estratégica para controlar las rutas del narcotráfico, cuyo incremento fue señalado recientemente por el presidente Donald Trump, quien anunció próximas acciones en tierra contra supuestos cárteles venezolanos.

El fortalecimiento de la alianza militar regional se evidenció también en la reciente reunión de Persad-Bissessar con el jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, para abordar desafíos de seguridad y la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Mientras tanto, la primera ministra subrayó que su país no ha autorizado convertirse en base para conflictos contra Venezuela, buscando mantener la estabilidad en la zona.