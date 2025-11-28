Una reunión familiar en el sector La Zulia de La Vega, Caracas, terminó en violencia extrema este jueves cuando Yadodana Coromoto Quintero Bolaño, de 48 años, presuntamente acuchilló a su hijo de 25 años en el tórax tras una discusión alimentada por alcohol.

El joven fue intervenido quirúrgicamente en un centro hospitalario de la capital, pero su pronóstico permanece reservado por la gravedad de la herida punzopenetrante.​

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), explicó que el altercado surgió por problemas de convivencia durante la ingesta de bebidas alcohólicas en una vivienda del callejón Don Jaime.

Tras el ataque, Quintero huyó, pero fue ubicada y detenida por detectives de la Delegación Municipal La Vega en el sector La Yaguara, parroquia El Paraíso, donde incautaron el cuchillo utilizado.​

La mujer fue puesta a la orden de la Fiscalía Provisoria 121° del Área Metropolitana de Caracas por el delito de homicidio intencional en grado de frustración. Las autoridades continúan las pesquisas para esclarecer detalles adicionales del suceso que conmocionó a la comunidad local.