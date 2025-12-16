El atleta Joseph Castillo ‘le metió el pecho’ a su actuación en el marco de la competencia de los 50 metros pecho, de los IIII Juegos Deportivos Nacionales Comunales, en la que obtuvo la medalla de oro.

Se trató de la primera presea áurea que levanta la delegación de la Asociación de Deportes Acuáticos del estado Bolívar, que encabeza Luis Ramírez, en estas justas comunales, que sigue mostrando el trabajo que se viene haciendo en la disciplina en la entidad.

La Asociación de Deportes Acuáticos del estado Bolívar, al particular, posteó a través de su cuenta Instagram un hermoso mensaje enmarcado en el logro alcanzado por Joseph Castillo en el que destacó el tiempo agenciado en la difícil competencia.

«Día 2 y la primera de oro es nuestra». Felicidades a nuestro increíble atleta, Joseph Castillo, por su espectacular victoria en los 50 metros pecho, dejando una marca impresionante de 34.77 segundos».

A su vez, prosiguió el mensaje indicando que «tu dedicación y esfuerzo han puesto el nombre de nuestro estadio Bolívar, en lo más alto del podio. ¡Estamos inmensamente orgullosos de ti, Joseph¡. Extendemos nuestra felicitación a todos los integrantes de nuestro equipo que compitieron con pasión y espíritu deportivo en esta jornada. Cada brazada y cada esfuerzo es un orgullo para la región. Vamos por más¡», concluyó el categórico mensaje.

Castillo con su marca de 34.77 se llevó la medalla de oro por encima del tachirense Manuel Lima quien agenció crono de 35.03, con lo que se llevó la medalla de plata mientras que la presea de bronce fue para el carabobeño Víctor Rivero con marca de 36.57.

Miranda lideró primer día de la natación

La delegación de Miranda, una de las más competitivas del mercado deportivo de la natación en general, abrió esta edición de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, con dos oros, en medio de una jornada marcada por el desfile de las 16 delegaciones participantes en esta disciplina y un alto nivel competitivo en la piscina.

En medio de la apertura del evento de la natación, el presidente de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, Luis Moreno, ofreció palabras de bienvenida, en las que destacó que «los Comunales son un espacio para la proyección del talento nacional en las deportes acuáticos de cara a los Juegos Olímpicos», de acuerdo a las frases citadas por la coordinación de prensa de estos juegos.

Captación de talentos

«Estos juegos Comunales nos ayudan para la captación de talentos, porque estos niños de 10 y 11 años representan la generación de relevo, son los que en un futuro defenderán nuestra bandera en un escenario olímpico, es importante que este tipo de eventos se sigan realizando porque hay muchos talentos en las comunidades», indicó el federativo», dijo Moreno.

En la justa toman parte las delegaciones de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Caracas, Barinas, Bolívar, Carabobo, Mérida, Lara, Trujillo, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy y Zulia, que dijeron presente en esta disciplina.

En las primeras pruebas en la prueba de los 400 metros libres masculinos,el mirandino Adriano Peña se adjudicó la medalla de oro tras detener el cronómetro en 4:41:62, el segundo lugar fue para el yaracuyano Jonas Luna con 4:53:21, mientras que el carabobeño César Rondón completó el podio con 4:56:75.

Por su parte, en la rama femenina de los 400 metros libres, la capitalina Ainhoa Cavalieri se llevó los máximos honores al registrar un tiempo de 4:56:26, mientras que la plata fue para la monaguense Antonella Romero con 5:03:90, y el bronce para la mirandina Ana Briceño, quien marcó 5:04:18.

Bronces bolivarenses

En la prueba de los 50 metros mariposa, irrumpió la primera medalla de bronce para el estado Bolívar, alcanzada por la sirena María Martínez.

La prueba de los 50 metros mariposa masculinos tuvo como ganador al anzoatiguense Francisco Rodríguez, con un tiempo de 29:49, seguido del merideño Gabriel Patiño (29:64) y del mirandino Fabrizio Causi (31:03).

En la categoría femenina de los 50 metros mariposa, la carabobeña Estefanía Sequera se alzó con la victoria al cronometrar 29:07, escoltada por la mirandina Ana Briceño (31:53) y la bolivarense María Martínez (31:86).

La jornada cerró con la prueba del relevo 4×50 metros libre mixto, donde la delegación de Miranda dominó con un tiempo de 1:54:90, seguida por Mérida (1:57:89) y Bolívar (1:58:14).

Segundo día de competencia

En lo que fue el segundo día de competencia, Miranda ratificó su gran poderío, al obtener cuatro medallas de oro en las pruebas celebradas en el complejo de piscina Alicia Navas en Valera.

Para la prueba de 100 metros libres masculinos, el mirandino Adriano Peña se adjudicó el primer lugar por tercera vez consecutiva con un tiempo de 1:00:44, superando a Anthony Soto de Mérida, quien finalizó segundo con 1:01:37, y a Francisco Rodríguez de Anzoátegui, tercero con 1:01:59.

En los 100 metros libres femeninos, Mia Salcedo hizo sonar el himno de Miranda al conquistar el primer lugar con marca de 1:02:29, seguida por Britney Martínez de Táchira (1:03:64) y Ainhoa Cavalieri de Caracas (1:04:51).

El dominio mirandino también se hizo sentir en la prueba de 4×50 metros mixto estilos, donde obtuvo el primer lugar con un tiempo de 2:10:24, por delante de Carabobo (A) con 2:11:66 y Mérida, que cerró el podio con 2:11:78.

En los 50 metros mariposa masculino, Anzoátegui se llevó el primer lugar con Francisco Rodríguez (29:49), seguido por Gabriel Patiño de Mérida (29:64), mientras que el mirandino Fabrizio Causi alcanzó el tercer lugar con 31:03, aportando puntos importantes para su delegación.

Mientras que en la modalidad femenina, la carabobeña Estefanía Sequera obtuvo su segunda medalla de oro parando el cronómetro en 29:07, por delante de la mirandina Ana Briceño que realizó una marca de 31:53 y la bolivarense María Martínez que se quedó con el bronce por 31:86.

Así marchan

Luego de cumplidas las dos primeras jornadas de la natación de los III Juegos Deportivos Comunales, Valera-Estado Trujillo, la delegación del estado Bolívar, está al frente de la disciplina tras alcanzar un total de cinco medalla de oro, una de plata y dos de bronce, mientras que Carabobo está segundo con dos de oro, una de plata y dos de bronce en tanto que Bolívar se codea con los grandes de la natación venezolana, con una de medalla de oro y donde de bronce.

Tabla de posiciones

ESTADOS ORO PLATA BRONCE TOTAL

Miranda 5 1 2 8

Carabobo 2 1 2 5

Bolívar 1 0 2 3

Caracas 1 0 1 2

Anzoátegui 1 0 1 2