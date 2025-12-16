El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba este martes hasta 54,98 dólares por barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021, presionado por el aumento rápido de producción de OPEP+ tras años de recortes.

Inversores monitorean un posible acuerdo de paz en Ucrania tras reuniones en Berlín entre representantes estadounidenses, Volodímir Zelenski y autoridades europeas para revisar el plan de Washington.

Desde la invasión rusa de 2022, amenazas de interrupciones y ataques drones ucranianos contra infraestructura petrolera rusa, más sanciones occidentales, han sostenido precios.

Factores regionales y venezolanos

En Venezuela, sanciones a navieras y buques han desplomado exportaciones, preocupando al mercado. «La caída gradual podría ser peor sin la presión de EE.UU. sobre Venezuela», apuntó John Evans de PVM a CNBC. OPEP+ inunda oferta mientras tensiones globales se diluyen.