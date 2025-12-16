Fotografía de archivo en donde se ven trabajadores en una plataforma petrolera. EFE/ André Coelho

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba este martes hasta 54,98 dólares por barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021, presionado por el aumento rápido de producción de OPEP+ tras años de recortes.

Inversores monitorean un posible acuerdo de paz en Ucrania tras reuniones en Berlín entre representantes estadounidenses, Volodímir Zelenski y autoridades europeas para revisar el plan de Washington.

Desde la invasión rusa de 2022, amenazas de interrupciones y ataques drones ucranianos contra infraestructura petrolera rusa, más sanciones occidentales, han sostenido precios.

Factores regionales y venezolanos

En Venezuela, sanciones a navieras y buques han desplomado exportaciones, preocupando al mercado. «La caída gradual podría ser peor sin la presión de EE.UU. sobre Venezuela», apuntó John Evans de PVM a CNBC. OPEP+ inunda oferta mientras tensiones globales se diluyen.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR