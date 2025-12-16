El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó su temor a que la creciente presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela empeore la situación de las libertades fundamentales en el país latinoamericano.

Türk reiteró su llamamiento a que Washington utilice métodos policiales legítimos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe.

«La historia ha demostrado una y otra vez que cuando la confrontación se intensifica, a menudo son las personas corrientes las que quedan atrapadas en el fuego cruzado, no los delincuentes ni quienes ostentan el poder», indicó Türk en un diálogo sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.

Pide a EEUU utilizar otros métodos

El alto comisionado reiteró su llamamiento a que «Estados Unidos utilice métodos policiales reconocidos con el fin de combatir el grave problema del tráfico ilícito de drogas», después de más de una veintena de ataques a embarcaciones cerca de las costas venezolanas en los últimos meses, que han asesinado a unas 90 personas.

Respecto a la situación interna en Venezuela, el austriaco indicó que ésta no ha mejorado en los últimos meses, con continuadas restricciones a la libertad de expresión y asamblea, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en un contexto de graves dificultades económicas y sociales.

«La represión del espacio cívico se ha intensificado, asfixiando las libertades de la población y la vida pública se está militarizando aún más, lo que incrementa el riesgo de violencia en una sociedad que ya afronta altos niveles de criminalidad», analizó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Türk subrayó que su oficina ha recibido denuncias de alistamientos forzosos en la Milicia Bolivariana, incluidos adolescentes y personas mayores.

«Igualmente alarmantes son los testimonios según los cuales las autoridades están alentando a la población a denunciar a familiares, vecinos y compañeros de trabajo a través de una aplicación móvil patrocinada por el Estado», lamentó, asegurando que ese tipo de prácticas «fomentan el miedo, la desconfianza y la autocensura».

«Flagrante violación de derechos»

Türk denunció que periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y al riesgo de detención arbitraria y muchos se ven obligados a abandonar el país por esta intimidación y persecución.

«Cuando los defensores de derechos humanos y los periodistas se marchan, la verdad y la rendición de cuentas se van con ellos», criticó, subrayando que varios profesionales de los medios siguen detenidos arbitrariamente y cientos de personas están encarceladas por motivos políticos.

Türk subrayó que su Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyos trabajadores extranjeros siguen vetados en el territorio venezolano desde su expulsión en 2024, ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales del pasado año.

«Todas ellas deben investigarse de manera rápida e independiente, incluida la más reciente del político opositor Alfredo Díaz», destacó Türk.

Aumento de traslados a lugares desconocidos

Su oficina, agregó, también ha observado un aumento de los traslados de detenidos a lugares desconocidos, lo que en algunos casos puede ser considerado desaparición forzada.

Además, en al menos tres centros de detención (Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro) los recluidos sufren un régimen de incomunicación, sin contacto con familiares ni abogados, «en flagrante violación de sus derechos fundamentales».

El alto comisionado denunció asimismo una intensificación de las represalias contra familiares de voces disidentes tanto dentro como fuera del país y señaló que desde julio se ha documentado la detención de al menos 17 personas en relación con las actividades de sus familiares, mientras otros 12 están en paradero desconocido.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk insistió en su pedido de liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente y citó los casos concretos de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda.

Türk denunció los asesinatos en los últimos años de varios líderes indígenas, entre ellos Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y, más recientemente, Cesáreo Panapera.

«La sociedad venezolana necesita sanar, precisa de justicia y derechos humanos para superar la polarización y recomponer su tejido social y económico», resumió al término de su intervención.