El presidente de EE. UU., Donald Trump, reveló este jueves la conformación de la Junta de Paz, órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, aunque reservó los nombres de sus integrantes para un anuncio «próximo». «Es un gran honor anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar», escribió Trump en Truth Social, sin más precisiones.

La declaración sigue al anuncio del enviado especial Steve Witkoff sobre la segunda fase del plan de paz, que incluye desmilitarización total del enclave palestino y creación del Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás. Representantes de la Casa Blanca indicaron que detalles adicionales se expondrán en el Foro de Davos la próxima semana, donde Trump intervendrá.

Dentro de dos semanas se publicarán datos sobre países de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), contingente ONU encargado de garantizar seguridad y desarme en Gaza según el esquema trumpiano. Este avance consolida la visión de un gobierno no militante, tras fases iniciales de alto el fuego y reconstrucción, en un Medio Oriente reconfigurado por la diplomacia de confrontación directa del segundo mandato republicano.