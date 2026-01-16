El representante adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó este jueves que su país responderá con una acción «decisiva, proporcional y legal» bajo el artículo 51 de la Carta ONU (legítima defensa) a cualquier agresión, tras amenazas militares de Donald Trump contra el régimen por reprimir protestas con 3.428 muertos desde el 28 de diciembre.

En sesión solicitada por EE. UU., Darzi negó escalada: «No buscamos confrontación, pero incitación a violencia, desestabilización interna y amenazas militares amenazan la paz global». Culpar al Estado Islámico de las muertes, alegó que manifestaciones pacíficas fueron «secuestradas» por grupos armados. Acusó a Washington de promover disturbios directamente, como parte del «intento israelí de arrastrar a EE. UU. a otra guerra».

Trump no descarta fuerza si persiste la represión, opuesta por la ONU bajo narrativa «humanitaria». El enviado Mike Waltz replicó: «Todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre». Rusia y China defendieron soberanía iraní; Moscú vio la sesión como «justificación de agresión descarada». Francia urgió que «solo el pueblo iraní decida su destino», pero con «responsabilidad colectiva» contra violencia.

Darzi denunció intervención como base para desestabilización política, en tensión regional postcaptura de Maduro y bombardeos previos de Trump en 2025.