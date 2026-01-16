La líder opositora venezolana María Corina Machado obsequió este jueves al presidente de EE. UU., Donald Trump, su medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de «gratitud» del pueblo venezolano por su «extraordinario liderazgo para promover la paz» y encaminar «su libertad». El gesto ocurrió durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, capturado en fotos difundidas por el New York Post, mostrando la medalla en marco dorado con retrato de Alfred Nobel.

Ambos adelantaron la entrega por separado, en su primer encuentro tras 12 días de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses. Postreunión, Machado afirmó que Trump reafirmó compromiso con la libertad de presos políticos y todos los venezolanos. Trump respondió en Truth Social: «Una mujer maravillosa» que agradece con «respeto mutuo» el obsequio de la medalla acuñada en oro, de menos de siete centímetros y diseño inalterado por 120 años.

El Centro Nobel de la Paz aclaró este jueves en redes que el galardón «no puede revocarse, compartirse ni transferirse»: «Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no». El obsequio simboliza alineación estratégica entre Machado y Trump en la transición venezolana, donde Washington respalda a Delcy Rodríguez mientras la oposición busca relevancia renovada.