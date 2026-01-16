El economista y consultor empresarial Alejandro Grisanti informó este jueves que Venezuela inició la implementación de un plan de emergencia para vender divisas al sector privado nacional mediante subastas a precios de mercado, sin intervención directa inicial del Banco Central de Venezuela (BCV). «500 millones de dólares ya fueron depositados en el Fideicomiso de Qatar», detalló Grisanti en su perfil de X, señalando que de ese monto, 300 millones se asignan a los cuatro bancos privados más grandes del país.

Cada entidad recibirá 75 millones de dólares para subastar priorizando alimentos, medicinas y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). «Todo apunta a Banesco, Mercantil, BBVA Provincial y Banco Nacional de Crédito (BNC)», precisó, sumando a Bancamiga con 30 millones según fuentes financieras. El único requisito es que la cuenta del demandante final posea código SWIFT, garantizando tránsito por el sistema financiero estadounidense.

Beneficios potenciales

Grisanti explicó que el BCV recibirá los bolívares generados exclusivamente para pagar salarios y beneficios laborales, reforzando la disciplina fiscal y limitando usos discrecionales. Esta estrategia mejorará el suministro de insumos prioritarios, optimizará la cadena de bienes y servicios vía importaciones eficientes –especialmente de EE. UU.– y reducirá el riesgo cambiario para empresas, otorgando mayor seguridad jurídica en transacciones.

El esquema, que evita canales tradicionales del BCV en esta fase inicial, responde a la dolarización progresiva y tensiones externas postcaptura de Maduro, buscando estabilizar el sector productivo en un contexto de reservas limitadas y sanciones persistentes. Fuentes del mercado anticipan operaciones fluidas que reactive la economía real desde alimentos hasta Mipymes.