La comedia sobre un exrevolucionario ‘Una batalla tras otra’ y el suspense de vampiros que explora la historia de la música ‘Sinners’ se perfilan como las películas con más opciones de romper récords en las nominaciones al Óscar que se anunciarán este jueves, lo que consolidaría su éxito en la temporada de premios 2026.

La Academia de Hollywood dará a conocer la lista de películas, actores y directores que competirán en la 98ª edición de sus premios, cuya gala se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.

El recorrido previo de la temporada ha situado a ambas cintas entre las más respaldadas por la crítica y los gremios de la industria. Medios especializados de Hollywood prevén que ‘Sinners’, de Ryan Coogler, se convertirá en la película más nominada de todos los tiempos al tener la posibilidad de ser seleccionada en 15 categorías.

Hasta ahora solamente ‘Eva al desnudo’, protagonizada por Bette Davis y Marilyn Monroe; ‘Titanic’ (1997), de James Cameron; y ‘La La Land’ (2016), de Damien Chazelle, mantienen el récord por haber alcanzado 14 nominaciones cada una durante su edición en turno.

La cinta de Paul Thomas Anderson por su parte tiene una proyección de 13 nominaciones, entre las que, al igual que la cinta de Coogler, figuran algunos de los apartados más importantes como el de mejor película, dirección e interpretaciones.

Quinielas de los Premios Óscar

Las quinielas apuntan a que Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor obtendrán una nominación en las cuatro categorías de actuación, un hito que no se ha logrado desde ‘La gran estafa americana’ en 2013.

Otra de las favoritas es ‘Hamnet’, el drama sobre el joven William Shakespeare dirigido por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

El filme podría darle a Zhao la segunda nominación de su carrera como directora, un apartado que podría contemplar al mexicano Guillermo del Toro (‘Frankenstein’), Anderson, Coogler, el iraní Jafar Panahi (‘Un simple accidente’) y Josh Safdie (‘Marty Supreme’).

‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’ también podrían convertirse en una de las diez producciones seleccionadas a mejor película junto a ‘F1’, ‘Weapons’, ‘Sueños de trenes’, ‘Valor sentimental’, ‘Bugonia’, y se prevé incluso que la brasileña ‘El agente secreto’ puede hacerse un lugar en este apartado además del de mejor película internacional.

Fuera de la máxima categoría

Las previsiones no se ven bien para ‘Wicked: For Good’, la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, ni para ‘Avatar: Fuego y ceniza’, de James Cameron.

Ambas han quedado fuera de premios clave para la categoría de mejor película, como los que otorga el Sindicato de Productores de Hollywood (PGA), que suelen ser un fuerte indicador para el camino al Óscar, mientras que las quinielas apuntan pocas probabilidades de nominaciones incluso en categorías técnicas.

Buckley, que ya ha ganado premios como el Globo de Oro o el Critics Choice, podría aspirar a mejor actriz junto a nombres como Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’), Infiniti (‘Una batalla tras otra’), Renate Reinsve, (‘Valor sentimental’) o Emma Stone (‘Bugonia’).

El apartado de mejor actor por su parte, parece tener un lugar asegurado para Timotheé Chalamet por ‘Marty Supreme’, DiCaprio (‘Una batalla tras otra’), Ethan Hawke, (‘Blue Moon’), Michael B. Jordan (‘Sinners’) y el brasileño Wagner Moura (‘El agente secreto’).

Mescal, puede ser uno de los cinco seleccionados a mejor actor secundario, una categoría que la prensa especializada apunta contemplará a Benicio del Toro y a Penn (‘Una batalla tras otra’), Jacob Elordi (‘Frankenstein’) y al reciente ganador del Globo de Oro Stellan Skarsgård (‘Valor sentimental’).

Es posible que Ariana Grande (‘Wicked: For Good’) sea nominada a mejor actriz de reparto junto a Amy Madigan (‘Weapons’), Wunmi Mosaku (‘Sinners’), Inga Ibsdotter Lilleaas (‘Valor sentimental’) y Teyana Taylor.

El apartado de mejor película internacional podrían disputarlo la iraní ‘Un simple accidente’, la brasileña ‘El agente secreto’, la noruega ‘Valor sentimental’, la española ‘Sirat’ y la tunecina ‘La voz de Hind’.