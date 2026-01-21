Rally de tres carreras en el inicio del noveno inning, transformó una derrota parcial 5-4 de Navegantes del Magallanes en un triunfo de 7-5, a domicilio sobre Bravos de Margarita, este martes en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Este resultado, combinado con el triunfo 11-3 del Cardenales de Lara sobre Águilas del Zulia en Maracaibo, deja a los insulares eliminados de sus aspiraciones de llegar a Gran Final, pues el puntero Caribes de Anzoátegui ya suma ocho victorias y Cardenales siete, cuando aún le quedan cuatro juegos por realizar, precisamente ante Águilas y Magallanes.

En caso de perderlos todos, rapaces o filibusteros llegarían a ocho conquistas, número que ya no le sería posible alcanzar a los dirigidos por Henry Blanco. Zulia y Navegantes ahora comparten el tercer lugar con récord de 6-6, mientras Bravos anda con 3-9.

Los margariteños llegaron al noveno acto con estrecha ventaja de 5-4, lograda en el cierre del octavo capítulo. Pero Magallanes, luego de un out, la emprendió contra el relevista dominicano Claudio Custodio (0-1), quien aceptó dobles consecutivos de Ángel Reyes y Luis Sardiñas, respectivamente al centro y la derecha para nivelar la pizarra.

Tucupita Marcano fue boleado intencionalmente y Wilfredo Tovar la dejó caer sobre la raya del jardín derecho para impulsar las decisivas anotaciones de Sardiñas y Marcano.

El dominicano Félix Cepeda lanzó de modo perfecto el cierre del noveno episodio para apuntarse su primer salvado y preservar la ganancia de su paisano Raffi Vizcaíno (1-0). Ambos cerraron el desfile de seis lanzadores orquestado por el mánager Yadier Molina.

Tanto Magallanes como Bravos conectaron 11 inatrapables. La ofensiva bucanera recayó sobre siete brazos insulares, con Darién Núñez (2) y Ulises Jioquín (1) recompensados con sendos holds, y Carlos Navas castigado con su primer salvamento desperdiciado.

Magallanes incurrió en dos pecados defensivos contra uno de Margarita.

Juego de alternativas

Magallanes abrió la pizarra 1-0 en el propio inicio del encuentro. Wilfredo Tovar inició con sencillo al centro. Avanzó a segunda con rodado de Eliézer Alfonzo Jr. por la inicial. Desde allí anotó con imparable remolcador de Carlos Sepúlveda al centro.

Margarita reaccionó al instante para irse arriba 2-1. Breyvic Valera empezó con doble a la derecha. Gorkys Hernández caminó y Alexis Amarista continuó con incogible a la derecha parta producir el empate en las piernas de Valera. Francisco Arcia -esta vez como cuarto bate- la rodó para doble matanza, lo cual hizo que Gorkys aterrizara en la antesala.

César Idrogo. alineado por primera vez como titular en la instancia, respondió con sencillo al centro, batazo que impulsó la diferencia en los raudos spikes de Hernández.

Eliézer Alfonzo Jr. se llevó la cerca derecha para poner paridad en la azotea del tercer acto. Pero nuevamente, Bravos respondió, esta vez frente al relevista zurdo José Suárez.

Gorkys Hernández se embasó por error en fildeo de Wilfredo Tovar en la antesala. Alexi Amarista sacó boleto y nuevamente Francisco Arcia bateó para doble matanza, lo cual volvió a poner a Gorkys en la antesala.

En esta ocasión, fue un envío descontrolado de Suárez lo cual rompió la paridad en la persona de Gorkys. Margarita arriba 3-2.

Cierre del cuatro inning

En el cierre del cuarto, Bravos se despegó 4-2 Carlos Jesús Pérez se embasó por jugada de selección. Llegó a la antesala con sencillo de José Alexander Martínez y el segundo envío descontrolado de Suárez, concedió el plato a Pérez.

Magallanes esperó hasta la apertura del octavo para igualar 4-4, ante los envíos de Carlos Navas. Ángel Reyes negoció base por bolas. Luego de un out, Renato Núñez voló la barda izquierda, con su segundo cuadrangular de la instancia.

Poco duró la sonrisa en la tripulación de la nave. En el cierre del episodio, ante el relevista Jesús Reyes, Ramón Flores logró boleto y se metió hasta tercera con imparable de Wilson García a la derecha.

Reyes abrió paso al también dominicano Raffi Vizcaíno, quien fue saludado por inatrapable de Carlos Jesús Pérez a la izquierda, conexión que devolvió a Bravos la ventaja, en esta ocasión 5-4.

En el inicio del noveno, llegaría el decisivo racimo de tres anotaciones que definió el encuentro.

Lo que viene

Magallanes y Margarita cerrarán este miércoles desde las 7:00 de la noche, esta serie de dos encuentros en La Isla.

Por el navío abrirá el zurdo Enmanuel De Jesús (0-1; 14.54) y por los insulares trepará a loma el también siniestro Félix Doubront (1-0; 0.00), quien el pasado viernes en Valencia silenció por completo a los valencianos.