Unas 5.000 personas tuvieron que ser evacuadas, según informan los medios locales, a raíz de un enorme incendio registrado este viernes en un parque de atracciones a las afueras de Kuala Lumpur, del que, de momento, no se ha informado de víctimas.



El incendio, que engulló un local comercial del parque Genting Highlands a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad malasia, comenzó a las 16:30 hora local (8:30 GMT), publica en un comunicado la empresa propietaria del recinto.



Los vídeos colgados por testigos en las redes sociales muestran una espesa humareda y grandes llamas saliendo de recinto.



«El resto de áreas no se han visto afectadas. La evacuación (de todas las personas en el parque) fue llevada a cabo de inmediato para asegurar que los visitantes no sufrieran daños», apunta en un comunicado Resorts World Genting, propietaria del parque.



Por su parte, el portal de noticias Kosmo publica que en el momento del incidente unas 5.000 personas se encontraban en el parque de atracciones.



«Nuestras unidades de bomberos respondieron rápidamente para extinguir el incendio. Continuamos vigilando la situación y proporcionaremos actualizaciones a medida que avance la situación», subraya la empresa.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!