La mayoría de los upatenses se han quejado sobre el mal servicio y las fallas constantes del servicio que ofrece la empresa estatal Cantv, en especial el de ABA (internet), que lo catalogaron como «pésimo», ya que, es costumbre que la señal se ausente por varias horas durante el día, causando un malestar a la población e hicieron un llamado al gerente de la empresa a mejorar el servicio.

Los habitantes del municipio Piar tuvieron desde las 5:00 de la tarde del día jueves sin internet hasta las 7:10 de la noche de este viernes, cuando lo restablecieron.

Rafael Torres, quien viven en la comunidad San Antonio, manifestó estar cansado de denunciar la problemática y no tener respuesta.

«Aquí no hay una oficina de Cantv donde podamos llevar nuestras quejas, al ver a los técnicos en la calle y le solicitar el apoyo, ellos me dicen que luego pasan a verificar el problema y nunca se presentan, a otros he tenido que cancelar dinero para que hagan la revisión en el cableado que existe en la zona donde resido», explicó.

Exigen y no ofrecen

A su vez, Torres expresó que la empresa exige el pago del servicio, sin ofrecer un mejora en la conexión a los usuarios.

«Si no cancelamos la factura a tiempo nos cortan la señal, en caso de retrasarnos, tenemos que cancelar por la reconexión, estamos cansados de este problema, no podemos navegar por internet, y en ocasiones el teléfono también queda sin tono para poder llamar», dijo.

Asimismo, existen personas con salas web han tenido pérdidas por la inestabilidad de internet, impidiendo ofrecerles a sus clientes el servicio para realizar sus operaciones.

Los estudiantes universitarios son el otros de los afectados, pues no puede hacer sus investigaciones y trabajos que exigen sus profesores.

Por tal razón, solicitan, una vez más, al gerente de la empresa de telecomunicaciones tomar cartas en el asunto sobre la situación.