Cientos de ciudadanos de Puerto Ordaz claman por la reparación urgente de la calle Los Raudales, una vía que conecta múltiples residencias como Villa Unasur, Vista Real, Puerto Ordaz Suites, Angostura y Los Raudales, y que presenta un deterioro creciente que dificulta la circulación vehicular.

Los habitantes manifiestan preocupación porque sus reiteradas solicitudes a la gobernación del estado Bolívar, alcaldía y a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) no han tenido respuesta.

Carlos Piña, un vecino afectado, explica que los huecos en la vía no solo dañan sus vehículos, sino que también requieren de inversiones adicionales para reparar dichos daños.

Huecos de todos los tamaños

Añaden que la inseguridad en la calle se ha agravado debido a los grandes agujeros y la ausencia de alumbrado público en horas nocturnas, situación que facilita actos delictivos.

Un residente, que prefirió el anonimato, relató que fue víctima de un robo tras ser sorprendido disminuyendo la velocidad por uno de los baches, un desconocido con arma de fuego lo abordó para atracarlo.

Los vecinos solicitan atención inmediata a la nueva gobernadora y al alcalde de Caroní para que consideren la pavimentación de la calle Los Raudales en Alta Vista.

También piden el desmalezado y mantenimiento de la cancha deportiva contigua, actualmente en malas condiciones y rodeada de monte.

La Corporación Venezolana de Guayana también tiene una dependencia en esta arteria vial, en el antiguo edificio de Seguros Guayana, lo que resalta la importancia de mantener en buen estado esta vía fundamental para la comunidad local.