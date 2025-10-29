La Vuelta presentará el 17 de diciembre en Montecarlo (Mónaco) -primera vez en su historia fuera de España- su recorrido para la próxima edición, que se celebrará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre del 2026

Así, la empresa encargada de la organización de La Vuelta, Unipublic, anunciará las localidades por las que discurrirán las 21 etapas, año en el que la competición celebrará su 81ª edición.

Normalmente, la presentación se lleva a cabo en Madrid, aunque en varias ocasiones se han celebrado varias etapas fuera de España.

Este año, La Vuelta partirá desde Mónaco con una contrarreloj de 9,6 kilómetros que saldrá en la Plaza del Casino y finalizará en el Boulevard Albert I.